Ovazione e delirio da parte di oltre diecimila persone per il concerto di Tananai al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano), penultima data del tour estivo (sold out ovunque) che poi si concluderà all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 25 settembre. Durante il concerto però si è verificato un piccolo “incidente hot”: al cantautore gli si sono strappati i pantaloni ed è rimasto letteralmente in mutande. Divertito e per nulla in imbarazzo, Tananai da vero professionista non ha fermato lo show e ha continuato fino all’ultimo. Una scena inaspettata che è stata applaudita calorosamente dai fan.

Poi un’altra piccola sorpresa assai gradita. Prima ancora di intonare la sua “Tango”, Tananai ha esclamato: “Adesso vi canto la canzone più bella di Sanremo”. D’un tratto il cantante ha intonato “Due Vite” di Marco Mengoni, brano vincitore del Festival. Un omaggio che è stato molto apprezzato non solo dai fan presenti, ma anche dalla fanbase di Mengoni. Infine un momento toccante dedicato ad un piccolo fan sfortunato. “Il mese scorso ho conosciuto un bambino che sarebbe dovuto venire alla data di Gallipoli. – ha spiegato l’artista – Lui si chiama Andrea e due giorni fa ha festeggiato il suo compleanno. La sera del mio concerto è stato male, ma ha fatto finta di non avere nulla pur di venire. Poi si è scoperto che aveva la leucemia. Gli avevo promesso che lo avrei portato con me sul palco non appena sarebbe stato possibile. Adesso che si è ripreso alla grande e lo videochiamiamo per renderlo partecipe di tutto questo”. Tananai ha anche un cuore d’oro.