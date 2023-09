“150 euro di biglietto e sembra un’anatra“. No, non ha decisamente riscosso successo l’esibizione di Woody Allen con il clarinetto al Blue Note di Milano. Il noto regista – reduce delle polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione al Festival di Venezia – era infatti in cartellone del noto locale jazz milanese nella serata di mercoledì 6 settembre con la sua New Orleans Jazz Band. La serata è andata subito sold out ma il pubblico non ha affatto gradito la sua performance. Tutt’altro. Sui social si sono subito scatenati i commenti per le “steccate” del regista 88enne. “L’arte del pernacchio”, “Come nei suoi film tragicomici”, “aveva il clarinetto tappato”, “Sta facendo una parodia, “Mettetegli il muto“, “Non chiamatelo jazz ma raucedine”, “Uno strazio pagato a peso d’oro“; sono solo alcuni dei commenti più lusinghieri che si possono leggere sul web.