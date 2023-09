Colpo di scena a casa di Al Pacino. Secondo il sito web Page six, il celebre interprete de Il Padrino e la moglie Noor Alfallah si sarebbero separati. Solo tre mesi fa era nato il piccolo Roman e soltanto un anno e mezzo fa la relazione tra i due era stata ufficializzata. La prova che avvalorerebbe la rottura sarebbe la richiesta depositata al tribunale di Los Angeles da parte della 29enne ex di Mick Jagger di ottenere la piena custodia del figlio. Sempre secondo Page Six, la Alfallah concedere “ragionevoli diritti di visita”.

Insomma, una separazione apparentemente non molto traumatica, anche se spetterà al tribunale decidere quello che più interessa a divi e partita di giro che bazzica i piani alti della ricchezza: quanto dovrà sborsare Pacino per il mantenimento di figlio ed ex. avrebbe accettato la custodia congiunta di Roman, che darebbe all’attore voce in capitolo su decisioni importanti come l’istruzione e le cure mediche.

Nelle carte presentate non sarebbe stato indicato alcun importo per il mantenimento del bambino (la decisione spetterà alla Corte), anche se la donna avrebbe però chiesto all’ex compagno di pagare tutte le spese legali. La Alfallah avrebbe incluso nella domands depositata una serie di prove che attestano come Roman sia figlio naturale di Pacino. L’attore infatti a due mesi dal parto aveva chiesto alla donna di sottoporsi a un test del DNA che poi aveva confermato la paternità dell’attore. Per l’83enne Pacino Roman è il suo quarto figlio.