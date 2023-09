Maurizio Crozza, in attesa della partenza della nuova stagione de “Fratelli di Crozza” prevista per venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, lancia come promo una sua personale rivisitazione al fulmicotone di Roberto Mancini alle prese con il passaggio dalla Nazionale Italiana a quella Saudita.

