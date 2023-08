Una discussione per il parcheggio di un motorino degenerata in aggressione sarebbe la causa della morte di Giovanbattista Cutolo, 24enne colpito da un’arma da fuoco nella notte nella centralissima Piazza Municipio a Napoli. Cutolo, incensurato, era un musicista e suonava il corno nell‘Orchestra Scarlatti Camera Young. Gli agenti hanno individuato un sospettato e lo hanno portato in questura. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo la segnalazione per un uomo a terra in piazza Municipio, poco distante dalla questura di via Medina. Quando sono arrivate il ragazzo era già morto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intera zona.