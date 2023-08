In queste ultime ore stiamo assistendo ad un vero e proprio spin off di “Mare Fuori” sui social. Gli attori della serie cult di successo Rai stanno facendo parlare di loro per alcune dichiarazioni pubblicate sui social. Dalla storia pubblicata (poi cancellata) da Artem Tkachuck sulla depressione, alle esternazioni di Maria Esposito, che nella serie tv interpreta Rosa Ricci. Su Twitter l’attrice ha pubblicato un tweet (poi cancellato) al veleno, che ha fatto discutere non poco: “Una donna seria e di classe rimane tale da single, da fidanzata, da sola o in mezzo a centinaia di uomini. Mentre una classica femmina da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi. La classe, la femminilità e la serietà sono valori che non puoi fingere di avere”. Parole che non potevano non scatenare l’ira delle utenti sotto al tweet. C’è chi ha invitato l’attrice a guardarsi più a fondo e chi ha visto nelle sue parole una punta di misoginia. L’attrice ha quindi deciso di mettere una X (per rimanere in tema) al tweet e, correndo ai ripari, ha cancellato il tweet. Non contenta però ha deciso di replicare pubblicando due scatti sorridenti accompagnati da una descrizione decisamente meno solare: “Sono così fiera ed orgogliosa di me che questo sorriso ce l’ho stampato in faccia h24, oggi ve lo dedico, forse vi dà un po’ di pace. Ciao leoni da testiera… Godetevi la vita e inseguite i vostri sogni”. Sono state numerose le repliche delle utenti tra i commenti: “Hai scritto una cosa abbastanza schifosa verso le donne, te lo hanno fatto notare, ciò non vuol dire essere leoni da tastiera, non si deve sempre avere ragione, bisogna accettare anche le critiche, sopratutto quelle costruttive”. E ancora: “Se sei così convinta, fiera ed orgogliosa di te, perché hai cancellato il post che hanno criticato? Non hai preso le critiche con il sorriso stampato in faccia?”, scrive una ragazza. Le fa eco un’altra: “Una donna di classe (come dici tu) sa chiedere scusa ammettendo di aver scritto (o detto) una cosa senza senso o poco carina e sa prendersi le proprie responsabilità. Tu invece definisci leoni da tastiera chi ti fa notare queste cose, l’esatto opposto”. I commenti poi proseguono invocando l’utilizzo del dizionario e della grammatica italiana: “E anche questa volta la grammatica la azzecchiamo la prossima volta”. E ancora: “Mentre i leoni da tastiera si godono la vita e inseguono i loro sogni io ho una lettura da consigliarti… Zanichelli”. Se il nuovo episodio sia ormai giunto al termine non possiamo saperlo. Ciò che è certo è che di fuori, qui, non c’è solo il mare.