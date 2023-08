Tutti pazzi per il nuovo MoonSwatch in edizione limitata. Mercoledì 30 agosto, in occasione della Superluna Blu, Swatch ha rilasciato un orologio speciale ispirato proprio a questo spettacolo astronomico unico, il MoonSwatch Mission to Neptune Moonshine Gold. Neanche a dirlo, in centinaia si sono accalcati davanti ai negozi del brand svizzero per cercare di accaparrarselo.

E a Firenze, nella centrale via Calzaiuoli, dai “C’ero prima io”, “No, è il mio turno”, “Tocca a me”, si è passati presto agli spintoni e alla rissa, con tanto di svenimenti. Ci sono state spinte e discussioni in mezzo alla strada per rivendicare il miglior posto della fila, specie dopo che alcune decine di persone si erano posizionate fin dalla notte per aspettare l’apertura. Polizia e vigili urbani sono dovuti intervenire per rimettere ordine e calmare gli animi, ma quando è stato evidente che non era possibile garantire le condizioni di sicurezza e ordine pubblico, il negozio è stato fatto chiudere.

La polizia è prima intervenuta con gli equipaggi di alcune Volanti ma poi ha inviato di rinforzo un contingente di riserva di agenti. Tuttavia nonostante questa misura e il contributo della polizia municipale non è stato possibile riportare la calma tra i clienti della Swatch. Tanto che alla fine le forze dell’ordine hanno consigliato al gestore dell’esercizio di chiudere “perché non c’erano le condizioni per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico”.