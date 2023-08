L’ennesima follia fatta al solo scopo di conquistare follower e visibilità sui social potrebbe costare cara allo youtuber americano WhistlinDiesel. Il giovane ha infatti pensato bene di lanciarsi a tutta velocità con la sua Ferrari F8 Tributo da 240mila euro in un campo di grano del Texas, compiendo manovre azzardate, sgommate e derapate, a suo dire con lo scopo di testare le prestazioni della supercar in modalità fuoristrada. Neanche a dirlo, dopo diversi minuti che sfrecciava alla massima potenza del bolide, il motore ha preso fuoco e in pochi minuti tutta l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che l’hanno distrutta. Neanche a dirlo, lo youtuber ha filmato e pubblicato sui social tutta l'”impresa” (da non imitare assolutamente): il video è diventato presto virale ma potrebbe costargli la messa al bando da parte di Ferrari, che lo potrebbe presto depennare dalla sua esclusiva lista di clienti.