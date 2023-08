Brad Pitt ai box della Formula 1e il Gran Premio di Monza diventa hollywoodiano. Come segnala il Corriere.it, la celebre star di Bastardi senza gloria e Vento di passioni il 3 settembre passeggerà tra Red Bull e Ferrari nel paddock del Gran Premio d’Italia. Sempre il Corriere spiega che non è ben chiaro se Pitt sarà lì per girare qualche scena del suo nuovo film ambientato tra i bolidi della Formula 1 o per un più probabile momento di apprendimento.

Ovvero sembra che Pitt debba seguire qualche tutorial live tra gli amici Hamilton o Leclerc. Del nuovo film si sa che le riprese sono iniziate a luglio 2023 a Silverstone. La regia è di Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) mentre tra i produttori c’è lo stesso Lewis Hamilton. Pitt vestirà tutina, guanti e casco di Sonny Hayes, veterano della F1 che rientrerà in pista per aiutare la giovane promessa Joshua Pearce (Damson Idris).