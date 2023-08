Parla Andy (Andrea Fumagalli) a MowMag. E parla di Morgan, suo compagno di band nei Bluvertigo e protagonista in queste ore di una sfuriata con il pubblico nella quale ha usato termini violenti e omofobi, per poi scusarsi. Cosa ne pensa Andy? “Morgan era il frontman e i Bluvertigo erano una squadra, spesso a difesa delle sue idee. Ma il Morgan di allora non ha nulla a che fare con il Morgan di adesso. Non nascondo che suonare insieme lo scorso anno non è stato semplice, è difficile relazionarsi con lui. Non è la prima volta che si permette di maltrattare il pubblico o di arrivare in ritardo ai concerti… Ora gli sono scappate anche delle parole altisonanti””. Quanto ai Bluvertigo, secondo il musicista “erano altro” e lo dice per discostarsi “in generale da tutto, dagli insulti e dai modi. La filosofia della band era in tutt’altra direzione, e ancora oggi continuiamo quel percorso, io ad esempio con l’omaggio a David Bowie. Avrei evitato di espormi, ma ho ricevuto non so quante condivisioni di quel video. Cosa c’entro io?”