Festeggiano il 18° compleanno di uno di loro in un agriturismo di Anagni e decidono di uccidere a calci una capretta che vive all’interno della stessa struttura. La violenza è stata documentata e condivisa sui social. Il video mostra un giovane sferrare un violento calcio all’animale e infierire sulla capretta che perde i sensi. Malgrado questo il ragazzo prosegue senza pietà, incitato dai suoi amici. Il titolare dell’agriturismo ha sporto denuncia presso la Compagnia dei Carabinieri di Anagni che ha acquisito i diversi video pubblicati in rete. Tra questi anche quello in cui i clienti prendo una carriola e la gettano oltre un muretto.