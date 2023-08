“Cosa venite a fare? Fate ridere, andatevene. Perché devo andarmene io? Io sono il musicista più bravo che puoi vedere in questo momento. Sei un pazzo se mi vieni a criticare”. Durante il concerto del 26 agosto al Parco archeologico di Selinunte Morgan ha tuonato contro parte del pubblico con una pioggia di insulti. L’artista si è esibito a chiusura del “Festival della bellezza”, e in programma c’era una lezione-concerto intitolata “Battiato, segnali di vita e di arte”. A un certo punto ha perso le staffe e ha iniziato a rivolgere improperi alla folla. Come riporta il Giornale di Sicilia a scatenare l’ira di Marco Castoldi, questo il vero nome del cantautore, sarebbe stata “la richiesta da parte di una persona dal pubblico di cantare alcuni brani di Franco Battiato, cui la serata era dedicata”.

“Cosa hai detto? Hai detto che con me è morto Battiato? La tua ironia è fantastica, vieni sul palco a cantarlo tu allora. Se osi dire che con me Battiato è morto, tu sei sicuramente brava e devi venire a cantare adesso. Se tu osi dire questo, sei una presuntuosa” ha proseguito Morgan, che dal palco ha interrotto la performance per esondare come un fiume in piena: “No, io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, sia chiaro. Avete avuto troppo, perle ai porci si chiamano queste. Se non se ne vanno quei dementi io non canto. Ridi? Ma vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d’arte, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto. Stai venendo a rompere i co***oni a me che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni! Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”. Il carico di insulti non si è fermato qui: “Vai a fare in c**o, fro*io di me*da, co***one. Basta dai, ciao ragazzi (…) Io non vado avanti perché qua siamo tornati indietro” ha tuonato l’artista. Dalla folla si sono levati fischi, e non solo: “Perché devo andare a ca*are? Perché non ho cantato le canzoni di Battiato e ho fatto altri capolavori? Ma tu cosa c’entri con Battiato? Canta e stop? Gente senza dignità” ha concluso Castoldi.

Visto quanto accaduto nelle scorse ore viene da chiedersi se la dirigenza Rai – dopo quanto fatto con Facci e Saviano – applicherà il codice etico anche nei confronti di Morgan e del suo programma che dovrà andare in onda sul servizio pubblico. Al tempo stesso, davanti a quel “Andate a vedere Fedez”, come avranno reagito a Sky dove X Factor pare essere un paradiso felice per i giudici di questa edizione (tra i quali, appunto Fedez e Morgan)?