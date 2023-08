Nel 2011 cantava: “Mama I’m in love with a criminal”, ora dalle parole Britney Spears sarebbe passata ai fatti. Secondo quanto rivelato da Page Six la cantante, che sta divorziando da Sam Asghari, starebbe trascorrendo del tempo insieme a Paul Richard Soliz. Trattasi di un 37enne assunto lo scorso anno per lavorare per la popstar come governante per “pulire i bagni, pulire i pavimenti e raccogliere la spazzatura”. L’insider che ha parlato con la testata si è però detto preoccupato. Il motivo? Soliz è stato condannato nel 2014 per disturbo della quiete pubblica così come accusato di pericolo per minori, anche se il procedimento è stato archiviato. Nel 2016 è stato condannato per guida senza patente, e l’anno successivo ha ricevuto una condanna simile per guida con patente sospesa. Nel dicembre 2022, poi, è stato condannato per possesso di armi da fuoco. Malgrado non lavori più per Britney, lei e l’uomo si starebbero vedendo, e c’è chi teme il peggio per la popstar, già provata da tutto quello che sta attraversando.