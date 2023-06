Marracash e Elodie, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, erano una coppia molto amata dagli appassionati di gossip. Nel 2021 è arrivata la rottura ufficiale. Decisione che non è stata presa di buon grado dai fan che ancora oggi sperano in un loro ritorno di fiamma, nonostante la cantante romana sia felicemente fidanzata con Andrea Iannone. Se a parlare dell’ex coppia, con nostalgia e speranza, tendenzialmente sono i fan e i giornalisti, recentemente sull’argomento è tornato proprio lo stesso Marracash.

Ospite al podcast di Gianluca Gazzoli sul canale Basement_BSMT, il rapper siciliano, tra i vari argomenti, si è trovato anche a commentare la sua storia con Elodie. “È una cosa che non rifarò mai più“, comincia ricordando il disagio provato per aver esposto la sua vita privata ai riflettori. “Poi non ti sganci più. C’è ancora gente che ne scrive e sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico o il fatto che se ne parli continuamente, diventa una storia in cui la gente dice sempre la sua, critica, rompe”. Marracash, quindi, sembra avere le idee chiare su cosa cerca per il futuro.