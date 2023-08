Beatrice Valli finisce per l’ennesima volta nel mirino degli hater, che non hanno gradito alcune foto postate in compagnia del marito Marco Fantini. Ormai non passa giorno senza che l’influencer, ex volto di Uomini e Donne, non venga attaccata da alcuni utenti. Questa volta il motivo è l’outfit di Beatrice, che secondo i detrattori non sarebbe adatto a una mamma. Si tratta di un top cut out, dotato quindi di alcune fessure sul davanti che mettono in risalto il seno. Apriti cielo, alcuni follower si sono scatenati al suon di: “Ha le t**** fuori vergognati e sei una madre di quattro figli“. Valli al momento non ha replicato, anche perché come ha spiegato di recente: “Rispondendo perderei solo tempo prezioso”.

