Tutto il Pakistan segue con apprensione il tentativo di salvataggio delle 8 persone, 6 bambini e 2 insegnanti, bloccate su una funivia sospesa a 274 metri da terra a Battagram, circa 200 chilometri a nord di Islamabad, a seguito della rottura di un cavo. I pakistani in tutto il Paese si affollano intorno ai televisori in uffici, negozi, ristoranti e ospedali, mentre i parenti degli 8 bloccati pregano guardando con ansia lo svolgersi dell’operazione. Il tentativo di salvataggio si sta svolgendo con elicotteri inviati sul posto ed è delicato: commando dell’esercito provano a calarsi dagli elicotteri con delle corde, ma il vento creato dalle pale degli elicotteri potrebbe indebolire ulteriormente i cavi ai quali è attaccata la funivia.

Secondo le emittenti televisive pakistane, alcune delle persone intrappolate sono in contatto con le loro famiglie tramite cellulare. Le autorità riferiscono che i 2 adulti bloccati stanno consolando i bambini, che hanno età compresa tra 11 e 15 anni. A terra si sono raccolte delle ambulanze. Il gruppo si stava recando a scuola quando il mezzo si è bloccato intorno alle 7 ora locale, le 4 di stanotte in Italia. Quella in cui è avvenuto l’incidente è una zona isolata: uno dei cavi della funivia si è spezzato mentre le 8 persone stavano attraversando il canyon di un fiume nel distretto di Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Gli abitanti dei villaggi usano spesso le funivie per raggiungere la scuola, gli uffici governativi o le aziende nelle regioni montuose del Pakistan, ma le vetture sono spesso sottoposte a scarsa manutenzione e ogni anno si verificano incidenti con vittime