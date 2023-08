Un risveglio adrenalinico per Cecilia Rodriguez, che si è vista dare il buongiorno dal compagno Ignazio Moser in modo insolito. Appena svegliata e in giro per casa, Cecilia viene raggiunta alle spalle da Ignazio che le dice all’improvviso: “Buongiorno amore mio” spaventando a morte la fidanzata, che tiene in mano la tazza di caffè. L’urlo e l’espressione di terrore di ‘Chechu’ vengono immortalati da Ignazio anche in uno apposito screen con didascalia: “Ho pure rischiato di essere ustionato con quel caffè in mano”. Ripresasi dallo spavento, la sorella di Belen non può che sorridere della marachella del partner.