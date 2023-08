In un’estate caratterizzata dagli scontrini “pazzi”, c’è anche chi decide di lasciare una generosa mancia – 1800 euro – dopo aver gustato una cena di proprio gradimento. Succede al ristorante “Miky” di Monterosso al mare, nelle Cinque Terre, dove uno sceicco fa la gioia dei camerieri e del gestore. In vacanza in Liguria con il suo yacht da 150 metri di lunghezza, il facoltoso cliente premia la qualità di quanto gustato al ristorante. Racconta Sara Defina, titolare del locale, al Corriere: “Ha inviato i suoi chef in avanscoperta, poi è venuto a cena la sera stessa con una ventina di persone. Hanno ordinato molti dei nostri piatti più tradizionali, assaggiando tra le altre cose gamberi rossi di Santa Margherita, triglie, acciughe di Monterosso e scampi. Per quanto riguarda i primi, hanno scelto i ravioli ripieni di seppioline in zimino, le linguine con calamaretti e vongole e l’immancabile pesto alla genovese, che in tanti a tavola erano curiosi di assaggiare”. Evidentemente tutto di suo gradimento, dal momento che al momento di pagare lascia 1800 euro di mancia, e il personale rimane di stucco.