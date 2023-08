Il grande pubblico lo ha conosciuto sul piccolo schermo, specialmente negli ultimi anni ’90 e poi nel primo decennio del 2000. Meteorologo, Colonnello, docente e dunque anche personaggio televisivo. Lui è Mario Giuliacci, classe 1940, uno dei volti più amati della tv italiana per quanto riguarda la meteorologia. A chi utilizza assiduamente TikTok, non verrà svelato nulla di nuovo. Ma per tutti gli altri – i boomer, sì proprio loro – potrebbe essere una sorpresa inaspettata. Sapete, infatti, cosa fa oggi il colonnello Giuliacci? È un tiktoker. Con più di 760.500 ‘mi piace’, Mario Giuliacci intrattiene circa 73.000 follower con numerosi video, in cui supera tranquillamente 200-300.000 visualizzazioni (ma ce n’è uno con più di 1.3 milioni). Cosa fa nei filmati? Parla, ovviamente, di tempo. Temporali, sole, vento, grandine: materia ben conosciuta da Giuliacci, laureato in Fisica presso La Sapienza di Roma, nonché docente di meteorologia presso l’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo. Accanto a lui, presenza fissa, una donna: “Elisa, che vi manda un bacio, una donna così bella. Cosa volete di più?”, dice lui in un recente video. E nei commenti è un tripudio di congratulazioni e messaggi affettuosi: “Vi stimo sempre di più, siete meravigliosi”, “Elisa sempre più bella e il signor Mario simpaticissimo. Siete tanto belli”. E ancora: “Sei un grande colonnello, con Elisa poi siete una favola!”, “Ciao Elisa, molto solare e dolce”, alcuni dei commenti sotto al suo profilo MeteoGiuliacci.it. A questo punto non resta che scoprire che tempo farà oggi, 20 agosto. L’ultimo video risale a due giorni fa, lo scorso 18 agosto, quando Elisa (da sola, dal momento che “Giuliacci è in vacanza”, fa sapere lei) aveva detto: “Nel fine settimana in Italia sarà ancora presente l’anticiclone africano che però porterà aria più fresca perché arriva aria calda ma di origine atlantica quindi l’ondata è meno potente e meno rovente di quella di luglio. Domenica qualche temporale veloce al Sud e sulle Alpi orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 35 gradi, a parte qualche punta locale di 37 gradi”, le parole della ragazza. Qualcuno si è chiesto chi sia lei, ma al momento non vi è alcuna risposta certa. “Bella e dolce ragazza che fa da spalla: Elisa, la quale riesce ad attirare l’attenzione da parte del pubblico più giovane. Ma Elisa nello stesso tempo è colei che intervista il Col.Giuliacci cosicché il video assume un tono più colloquiale, più amichevole e meno professorale”, si legge sul sito meteogiuliacci.it. Sipario.