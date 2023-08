“Mi sento svenire e mi viene da vomitare. Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro […] I secondi forse più lunghi della mia vita […] Tremo ancora come una foglia”. Veronica Ursida, volto di Uomini e Donne, racconta sui social la disavventura di cui è stata protagonista nelle scorse ore alla Stazione Centrale di Milano. Mentre aspettava la coincidenza per Alassio ha notato 3 uomini “extracomunitari” guardarla in modo insistente e poi avvicinarsi a lei. “La mia prima reazione è prendere la valigia e infilarmi dentro un bar, aspettando per dieci minuti lì dentro” racconta nelle storie di Instagram. Quando poi è uscita perché la partenza del treno era ormai prossima, la situazione è peggiorata malgrado si fosse messa in un punto affollato: “Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo. Questa è stata la mia reazione. Io non so se mi volevano fare violenza, non so se mi volevano derubare, non lo so. Ma la cosa è stata orribile per me. Per fortuna ho reagito”. Veronica, ancora molto scossa dall’accaduto, lamenta l’indifferenza generale: “Ma le persone vicino nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata”.