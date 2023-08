“Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. Questa sera desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me”. Con queste parole il noto commercialista torinese Massimo Segre, durante una festa organizzata per annunciare il matrimonio tra lui e Cristina Seymandi, ha rivelato di essere stato tradito dalla compagna e, contestualmente, di rinunciare alle nozze in programma. L’annuncio è stato fatto da Segre al microfono (il video è stato pubblicato da Lo spiffero) dopo la lettura di una specie di lettera, con Seymandi (ex collaboratrice di Chiara Appendino, poi candidata con la lista di centrodestra di Paolo Damilano e amministratrice delegata di un’azienda) in piedi accanto a lui. “Cara Cristina – ha detto Segre – so quanto tu ne sia innamorata dal punto di vista mentale e sessuale. So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale”. E infine: “Cara Cristina, a Mykonos vai con il tuo avvocato, sii felice con lui. Come sai è tutto pagato”.

Video Lo spiffero