“Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco”. Dagospia pone un indovinello ai propri lettori, e prosegue: “Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”. A dare una risposta è Fanpage, che citando fonti bene informate fa il nome di Barbara D’Urso. La conduttrice, che come noto non condurrà la nuova stagione di Pomeriggio Cinque al via a settembre, ha un contratto con Mediaset fino a dicembre, ma ancora non ha svelato quali saranno i suoi prossimi impegni professionali.

Ancora Fanpage fa sapere che al momento del rinnovo del contratto qualcosa tra la presentatrice e l’azienda di Cologno Monzese si sarebbe rotto: “È stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a chiarire che da parte della conduttrice sarebbe arrivata la richiesta di due prime serate garantite” si legge sulla testata, “che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle, soprattutto a quelle stesse cifre”. A questo punto le posizioni delle due parti sarebbero arrivate a essere inconciliabili e i rapporti si sarebbero deteriorati in maniera definitiva.