Un’istruttoria che sarà avviata per accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy. Il caso del video virale con cui l’ex compagno di Cristina Seymandi, Massimo Segre, l’ha lasciata durante la festa organizzata per il suo compleanno il 27 luglio a Torino e alla quale avrebbero dovuto annunciare le nozze previste per il prossimo ottobre arriva anche all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità, attraverso l’istruttoria, vuole infatti accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy. Il procedimento, precisa una nota stampa, indagherà sui “diversi soggetti che hanno proceduto, a diverso titolo, anche attraverso video, alla diffusione dei dati e dei contenuti in questione, di un’idonea base giuridica. Frattanto il Garante richiama l’attenzione degli utenti dei social media e degli organi di informazione sul necessario rispetto della vita privata delle persone con particolare riferimento alla diffusione di dati personali relativi a relazioni sentimentali, come tali suscettibili di incidere in modo particolare sulla vita delle persone coinvolte, sulla loro reputazione e sulla loro sfera affettiva”.