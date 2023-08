I figli non rendono donna e tanto meno non determinano il livello di amore in una coppia. Nel 2023 questa affermazione dovrebbe essere condivisa da tutti, eppure c’è ancora chi specula su questo argomento, usandolo, per di più, come leva per insulti gratuiti. Ne sa qualcosa Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che nelle scorse ore è finita nel mirino di un hater. L’ex gieffina in queste settimane si sta godendo una lunga vacanza in America con il compagno Andrea Zenga. E, proprio commentando le stories con cui lei sta documentando il suo viaggio, il viscido leone da tastiera ha attaccato: “Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore“.

E ancora: “Certo ti ha pagato la vacanza morta di fame con valigia di cartone dal sud”, ha aggiunto in risposta ad un’altra foto. Non è tutto: “Amore finto senza figli”. Scioccata dalla cattiveria e dall’insistenza dell’hater, Rosalinda Cannavò non è stata zitta e condividendo i messaggi ha tuonato: “Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel Sud Italia non lo commento perché si commenta da solo…”.