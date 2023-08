È il New York Post a pubblicare questa lettera inedita che svela le fantasie erotiche di Barack Obama a 21 anni. Il ‘segreto’, venuto a galla dopo oltre 40 anni, è stato reso noto dallo storico vincitore del premio Pulitzer David Garrow, biografo dell’ex presidente degli Stati Uniti, che ha recuperato una lettera autografa da lui scritta quando era ragazzo. La missiva è datata novembre 1982, all’epoca Barack Obama era un giovane universitario e si rivolgeva all’allora fidanzata Alex McNear: “Per quanto riguarda l’omosessualità, devo dire che credo che questo sia un tentativo di allontanarsi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare la farsa senza fine della vita terrena – scriveva -. Vedi, faccio l’amore con gli uomini ogni giorno, ma nell’immaginazione“.

E ancora: “La mia mente è androgina (contemporaneamente racchiude sia caratteristiche maschili che femminili, ndr) in larga misura e spero di renderla ancora più importante fino a quando non potrò pensare in termini di persone, non di donne rispetto agli uomini. Ma, tornando al corpo, vedo che sono stato fatto uomo, e fisicamente nella vita, scelgo di accettare quella contingenza”, ha aggiunto.

Attualmente il documento originale è di proprietà della Emory University e non è consentito né spostarlo né fotografarlo: l’autore ha ricevuto i paragrafi trascritti a mano dall’amico Harvey Klehr. E, in difesa dell’ex presidente Usa, lo storico ha dichiarato via e-mail: “La maggior parte degli esseri umani ha fantasie sessuali!”.