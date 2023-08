Belén Rodriguez non si ferma e continua a postare contenuti che suonano come indizi su ciò che avrebbe portato alla fine della relazione tra lei e Stefano De Martino. Così, dopo la story in cui accarezzandosi la testa alludeva, secondo molti, alle corna, adesso arriva un altro video più esplicito che, sempre se si dà credito a questa ipotesi, parrebbe una conferma dei presunti tradimenti del ballerino che già in passato avevano creato delle crepe nel loro matrimonio. Nella clip in questione la protagonista non è la stessa Belen, ma un gruppo di cervi in un prato con le loro grandi corna in bella vista. “Corna in libertà” commenta Guendalina Canessa, e ai più attenti non sfugge il like di Emma Marrone (ex rivale in amore della Rodriguez) al post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)