Belen Rodriguez torna sui social e c’è chi giura che l’ultima story sia un ironico riferimento alla propria situazione sentimentale. Da settimane si parla della presunta crisi di coppia con Stefano De Martino: lei avrebbe un altro uomo, Elio, ma fonti vicine alla showgirl fanno sapere che si tratta solo di amicizia, lui avrebbe messo gli occhi su un’altra ragazza (di cui Corona ha fatto nome e cognome). Che siano proprio i tradimenti ad aver fatto vacillare di nuovo la coppia? In passato la conduttrice aveva rivelato di aver chiuso la love story con Stefano per colpa del tradimento del ballerino, e anche questa volta a causare la rottura si vocifera siano state le scappatelle di lui. Alla luce di queste considerazioni è stato letto il gesto di Belen nelle stories: in vacanza con la figlia Luna Marì, la showgirl si accarezza la testa più volte come a far intendere che sotto la mano ci sia qualcosa e poi scoppia a ridere. In tanti hanno visto in questo un ironico riferimento alle “corna” che avrebbe in testa. Perché, anche se così fosse, l’importante è saperle portare.