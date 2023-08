Il Principe Harry non può più fregiarsi del titolo di “Altezza reale” nemmeno sul sito ufficiale della royal family. Del resto da quando lui e Meghan Markle hanno deciso di uscire dalla famiglia reale hanno anche perso il diritto di usare il titolo in questione in pubblico. Così pure sul web l’acronimo “HRH” (“His Royal Highness”) è stato rimosso dalla sua biografia ed è rimasto solo il titolo “duca di Sussex”. La correzione è stata fatta nelle scorse ore dopo che il 4 agosto il quotidiano Express aveva fatto notare come sul sito della royal family ci si riferisse a Harry ancora come “Altezza reale”. Così si è corsi ai ripari e ora la scheda di Harry risulta così aggiornata: “Il Duca di Sussex è quinto in linea di successione al trono e il figlio più giovane del Re e di Diana, Principessa di Galles. Ha lavorato per dieci anni nelle Forze Armate, cessando i compiti operativi nel 2015. Durante gli anni di servizio, ha condotto due operazioni in Afghanistan con l’Esercito Britannico. Come annunciato a gennaio, il Duca e la Duchessa hanno fatto un passo indietro dal ruolo di membri senior della Famiglia Reale. Si dividono tra Regno Unito e America del Nord, continuando a onorare il loro dovere nei confronti del Re e del Commonwealth”.