Non è Il Segreto e neanche Un Posto Al Sole, ma davvero sembra diventata una soap opera. Eppure è la vita vera (anche se qualcuno pensa che ci sia una sceneggiatura dietro). Ad ogni modo, andiamo ai fatti. Certo, sempre di gossip parliamo, ma sotto l’ombrellone o ancora inchiodati in ufficio, cosa c’è di meglio di un po’ di sana leggerezza? Parliamo dunque di Belén Rodriguez e Stefano De Martino: sposati, separati, insieme, lasciati, con un figlio (Santiago, di anni 10, avuto appunto con l’ex ballerino di Amici) e poi una figlia (Luna Marì, nata da una breve relazione della showgirl con Antonino Spinalbese). Torniamo a parlare di loro perché, tra una vacanza al mare e una in montagna, si vedono sempre meno insieme. Ormai da settimane si vocifera di una loro rottura. L’ennesima. Forse c’è di mezzo una terza persona? Non lo sappiamo. Quello che è certo, però, è che i due non si vedono insieme ormai da un po’.

Nessuna dichiarazione al riguardo da parte dei diretti interessati, anche se non mancano frecciatine e messaggi sibillini. Come l’ultimo, arrivato direttamente dal profilo Instagram di Belén (dov’è seguita da 10.6 milioni di follower). Nel post in questione – pubblicato lo scorso weekend, l’ultimo di luglio – ci sono diverse foto, tra cui: lei affacciata alla finestra, una giovane coppia che si bacia, alcuni vestiti e un quad. Scatti differenti, che hanno catturato l’attenzione dei follower: “Ecco come si fanno soldi facilmente, postando foto equivoche per suscitare curiosità e aumentare i click”, ha tuonato un utente. E ancora: “La terza foto sembrano Belén e Stefano da giovani”, ha fantasticato un altro. C’è chi ha scritto praticamente un film: “Provo nella ricostruzione: lei era single ( foto 1), poi ha incontrato un uomo con la maschera, credo alluda alla falsità (?) (foto 2), si sono messi insieme da giovani (foto 3), poi lui l’ha tradita (?) (foto 4, i vestiti sparsi sul letto sarebbero sinonimo di adulterio (?), poi a lei sarebbe uscito il cuore fuori dal petto per la sofferenza emotiva (foto 5) e infine l’ultimo veicolo a motore qualche giorno fa giravano foto con una specie di targa in cui c’era scritto ex foto 6). Quindi ci avrebbe raccontato la sua storia così??”. Ma torniamo alla realtà. Ecco, infine, il commento a cui ha replicato la showgirl di Buenos Aires. “Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscite a capire il senso delle foto.. @belenrodriguezreal io ho capito”, ha scritto una fan per darle sostegno. Quindi Belén: “Ecco che si ragiona”, ha replicato aggiungendo l’emoji di una fiamma. Dove sarà la verità? Ah, a saperlo.