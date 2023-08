Piero Pelù torna ad aggiornare i fan dopo il problema di salute che lo scorso giugno lo aveva costretto a prendersi una pausa rimandando i live. Nel corso di una registrazione in studio a Milano aveva avuto un problema alle cuffie che gli aveva procurato uno shock acustico andando a peggiorare l‘acufene di cui già da qualche tempo soffriva. Ora in un tweet fa sapere che la situazione va migliorando, mostrando anche i farmaci che gli stanno facendo “compagnia” in questo periodo: “Ed oltre agli acufeni (in miglioramento del 10%!) ecco le compagne inseparabili delle mie giornate e della mia vacanza forzata: Acuval audio (1 ogni sera). Rischiaril forte (1 la mattina). Neurotrix (1 il pomeriggio). Voi come ve la passate e dove siete, mandate qualche foto?”.

Voi come ve la passate e dove siete, mandate qualche foto? pic.twitter.com/m8p7VvTrOu — PIERO PELU (@PieroPelu) August 6, 2023