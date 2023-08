Fa discutere lo scontrino postato su Tripadvisor da un utente che lamenta come il bar del comasco dove si è fermato durante una passeggiata gli abbia fatto pagare 2 euro per il solo fatto di aver diviso un toast da consumare con la persona alla quale era accompagnato.

LO SCONTRINO DELLA DISCORDIA – Come riporta La provincia di Como la vicenda è avvenuta a Gera Lario. Ordinato un toast vegetariano con patatine, da bere e un caffè, il cliente ha pagato 15.70 euro. A stupirlo è stata la voce sullo scontrino: “Diviso a metà“. “Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà” ha scritto l’uomo su Tripadvisor, “Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast ? Incredibile ma vero…”. Il gestore del bar si è così difeso: “Se un cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo”.

LE REAZIONI DEL WEB – Sul web fioccano i commenti ironici: “Il nome del locale è ‘Str***o e Lucia’” scrive qualcuno, “Quella lama del lago di Como”. E ancora: “Per due euro deve averlo affettato col Resegone”, “Faccia toasta”.