Lisa Cloud Mclaughlin si sfoga sui social a pochi giorni dalla morte del figlio Angus, l’attore di Euphoria deceduto a soli 25 anni. La madre sgombra il campo dall’ipotesi suicidio spiegando che il suo ultimo giorno è stato felice: “Quando ci siamo abbracciati per la buonanotte ci siamo detti quanto ci volessimo bene e mi ha detto che ci saremmo visti la mattina successiva […] Possiamo scoprire che è andato in overdose per un tragico incidente, ma è abbondantemente chiaro che non intendesse lasciare questo mondo”.

Angus si trovava nella casa di famiglia a Oakland. Non erano stati giorni facili, ma Lisa assicura: “Sebbene mio figlio stesse soffrendo molto per la scomparsa prematura del padre, il suo ultimo giorno è stato felice“. Così l’attore si era messo a riorganizzare la propria camera, posizionando le proprie cose in giro per la casa perché secondo lei si sarebbe fermato un po’ in quella dimora. Non solo, la donna rivela che il figlio volesse “provvedere agli studi al college della sorella, e ha aiutato la sua mamma dal punto di vista emotivo ed economico”. Eppure quella sera è successo l’impensabile: “Non so se e nel caso cosa abbia messo nel suo corpo dopo quel momento. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania su cui stava lavorando a un progetto artistico, si è addormentato e non si è mai più svegliato“.