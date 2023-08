“Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida”. Antonella Clerici si gode il periodo di riposo lontana dalla tv in attesa di tornare in pista a settembre, e lo fa spogliandosi di tutti quegli orpelli che lavorare nel mondo dello spettacolo richiede. La conduttrice si mostra su Instagram al naturale, con i capelli liberi di andare dove vogliono loro e la borsa dei trucchi che per il momento può aspettare e rimanere chiusa. Gli unici ‘gioielli’ di cui vuole adornarsi sono i propri affetti: “Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… Sereno agosto a tutti” scrive sui social. I follower dimostrano di apprezzare il gesto della Clerici: “Hai le palle. Questo è essere donna con la ‘d'” scrive qualcuno, “‘Senza’ è in certi casi una parola bellissima. Perché la serenità mi pare sia fatta più che di addizioni, di sottrazioni. Ti abbraccio’ le dice qualcun altro. “Sei una di noi” sintetizza un altro ancora.

