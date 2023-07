Fabrizio Corona, attraverso il suo canale Telegram, torna a lanciare indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata del momento (un “momento” che va avanti da anni in questo caso): Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’ex Re dei paparazzi nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, ha raccontato di come la coppia sarebbe arrivata ad un punto di rottura ben 6 mesi fa, tutto a causa di alcuni tradimenti di lui ma non solo. Il conduttore ex Amici di Maria De Filippi ha mantenuto il silenzio per qualche ora ma, stando a quanto riportato dal quotidiano Libero, tutto è cambiato quando sotto uno dei post Instagram di Stefano sarebbe apparso un commento: “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo”.

Come ha reagito il conduttore? Senza dare alcuna risposta, ha deciso semplicemente di fissare in alto il commento. Un gesto probabilmente ironico in risposta ai rumors lanciati da Corona e gli attacchi pungenti rivolti proprio a lui: “In realtà anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto – le parole di Corona – La vacanza in barca con Belen? La storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser. La storia era già finita 6 mesi fa”.

E ai post di ieri 27 luglio, l’ex re dei paparazzi ne aggiunto un altro postato nell’area premium: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono”. Se è vero però che Stefano e Belen erano in rotta da 6 mesi, il tradimento in questo caso non esisterebbe. Dove sta la verità? Ma soprattutto, come reagirà De Martino a questa nuova insinuazione?