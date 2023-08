Si torna a parlare di Giulia De Lellis, ma questa volta non si tratta di gaffe né di discutibili uscite sui social. La beauty influencer, ex Grande Fratello Vip ed ex Uomini e Donne, ha spiegato – tramite Telegram e Instagram – il dramma che sta vivendo in questi giorni. Senza riuscire a trattenere le lacrime, De Lellis ha detto: “Tommy è in una clinica, dove ha iniziato un percorso per affrontare un’operazione molto delicata alla testa. Dopo vari check e cure ha avuto l’ok per l’operazione. Stamattina alle 10 è iniziato l’intervento. Abbiamo trovato persone che oltre a essere grandissimi professionisti sono anche essere umani strepitosi, ci stanno aiutando sotto ogni punto di vista”, ha detto ieri 2 agosto. Poi ha aggiunto: “Non ne sto parlando tanto perché mi crea ansia e paura. Speriamo che l’operazione vada bene. Quando uscirà dal reparto un po’ più delicato potremo andarlo a trovare”.

Quindi De Lellis ha spiegato di sentirne la mancanza, non vedendolo da ormai 15 giorni: “Se avete un animale che vi sta a cuore, capirete. Mi manca il mio cane. E io non ho un rapporto morboso con lui, anzi è abbastanza sano. Però adesso sto di mer*a“, ha detto ancora in riferimento al piccolo Tommy, il cagnolino che prese con l’ormai ex fidanzato Andrea Damante. Qualche ora dopo, sempre tramite Instagram stories, è tornata a parlare del cagnolino, dando buone notizie ai fan che l’avevano molto supportata con messaggi di affetto: “Ha finito l’operazione un’oretta fa, è andato tutto benissimo. Ora dovranno aspettare delle ore che si svegli e si riprenda per darci più notizie, però i dottori erano molto soddisfatti di com’è andato l’intervento – ha detto De Lellis -. Questo per noi va bene. Poi recupererà la vista, tutta una serie di cose”. “Ero talmente presa a male che mi sono fatta anche una mezza piega. Ora vado ad un appuntamento di lavoro e spero di mangiare qualcosa, perchè in tutto ciò mi sono anche dimenticata”, ha infine concluso l’influencer. Poi una serata romantica con il suo Carlo Beretta, vicepresidente dell’omonima azienda che produce armi. La coppia aveva fatto scoppiare il putiferio solo qualche giorno fa, per alcuni scatti discutibili insieme alle forze di difesa israeliane. Dopo alcune ore di “no comment”, Giulia aveva deciso di rompere il silenzio tentando di giustificarsi: “Mi avete sopravvalutata”. E, con un filino di vittimismo: “Semmai siete stati voi ad usarmi!”. Da quel momento non è più tornata sull’argomento e adesso l’attenzione è solo per Tommy, il suo fedele amico a quattro zampe.