Sophie Codegoni e il dj Alessandro Basciano da quando la piccola Celine Blue è nata, o per un motivo o per l’altro, sono sempre nel mirino degli hater. E se generalmente l’influencer non replica mai, questa volta ha fatto un’eccezione. Cosa le ha fatto cambiare idea? Il commento di un utente: circa le condizioni di salute della piccola rese note dalla stessa Codegoni: “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore“. Celine infatti si è sottoposta alle prime vaccinazioni obbligatorie e – come spesso accade – in serata le è salita la febbre a 38. Disgustata dalla cattiveria dell’utente – che più volte pare abbia lasciato messaggi perfidi sotto ai suoi post – ha risposto lapidaria: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento“.