“Sto per morire e loro non me lo dicono“. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivato il momento per Wanda Nara di aprirsi sulla malattia. Angel De Brito ha parlato a LAM, programma della tv argentina, riportando ciò che Wanda gli ha detto a proposito di quel che sta passando: “Wanda conferma la malattia che sta attraversando. Me l’ha detto, ma io scelgo comunque che lo dica lei. E Wanda lo dirà quando sarà più serena”.

Tra De Brito e l’imprenditrice c’è stata una lunga chiacchierata, e in tv il giornalista ha letto alcuni passaggi di quanto raccontatogli dalla showgirl argentina, la cui vita è andata in pezzi nel momento in cui ha ricevuto la diagnosi: “Sto bene ma sotto choc, sto assimilando” ha spiegato lei, secondo De Brito. “Quando riuscirò a capire ciò che mi sta succedendo, forse potrò dirlo pubblicamente”.

La scoperta della malattia è stata un vero e proprio choc: “È stato difficile perché l’ho scoperto in tv. Nessuno me l’ha detto. Inizialmente non mi hanno confermato una diagnosi”. In quei giorni infatti Wanda Nara era ancora ricoverata a Buenos Aires per ulteriori accertamenti. Da subito c’era il sentore che si trattasse di qualcosa di serio: “All’inizio le infermiere sono entrate piangendo e mi hanno abbracciato. E io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e loro non me lo dicono'”. Come noto,i media di tutto il mondo hanno parlato di leucemia. La diretta interessata non ha ancora pronunciato quella parola pubblicamente, limitandosi a dire al giornalista: “Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse. E non mi hanno detto niente perché non erano del tutto sicuri. Ho fatto una biopsia che ha richiesto dodici giorni, ed è stato confermato”.

Quando la notizia si è diffusa è crollato il mondo addosso a Wanda e alla sua famiglia: “In quel momento sono andata nel panico perché non sapevo cosa mi stesse succedendo. Quando lo abbiamo saputo Mauro voleva lasciare il calcio, Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre è svenuta e i bimbi piangevano per quello che la tv diceva. Io mi sono sforzata di essere forte ma è andato tutto in pezzi”. Infine qualche dettaglio sulle cure, che sono già iniziate, richiederanno tempo e proseguiranno in Argentina e non a Milano, dove si vociferava si sarebbe trasferita.