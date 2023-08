Un altro duro colpo per Britney Spears. I figli Sean Preston e Jayden James non hanno voluto salutare la madre prima di trasferirsi alle Hawaii con papà Kevin e sua moglie Victoria. Lo fa sapere Tmz, che scrive: “Britney Spears non vedrà i suoi figli prima che lascino la California. I ragazzi sono pronti a trasferirsi alle Hawaii con il suo ex marito, Kevin Federline, senza salutare la madre. Kevin stava incoraggiando i ragazzi a vedere Britney prima che se ne andassero, ma non li ha costretti a sedersi con la loro mamma se non fossero stati d’accordo”. Il rapporto tra madre e figli non è idilliaco da tempo. Lo scorso anno la cantante aveva espresso tutta la propria amarezza nel constatare un atteggiamento diverso dei ragazzi nei propri confronti, e da molti mesi ormai Sean e Jayden non le fanno visita.

Il trasferimento alle Hawaii avrebbe anche delle implicazioni economiche. Qui infatti, a differenza della California, pare che le leggi in materia di mantenimento dei figli siano diverse e prevedano che Kevin riceva dalla ex moglie un assegno mensile di 40mila dollari fino al compimento dei 23 anni di età dei ragazzi, mentre in California il limite è 18 anni.