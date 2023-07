I media internazionali continuano a parlare di Wanda Nara. Dopo che nei giorni scorsi la giornalista argentina Marcela Tauro ha spiegato come l’imprenditrice avesse già iniziato le cure per quella che si mormora possa essere una leucemia (che Nara non ha ancora né smentito né confermato), ora trapelano altri dettagli. Come riporta Perfil, Augusto Tartúfoli, opinionista di A la Tarde su América TV, ha affermato che Wanda e la sua dolce metà Mauro Icardi avrebbero preso una “decisione importante in una chiacchierata familiare avvenuta sabato sera”.

Pare infatti che la famiglia Icardi-Nara lascerà ben presto l’Argentina per trasferirsi in Turchia, dove il calciatore ha firmato un contratto con il Galatasaray. Una scelta presa anche per permettere a Wanda di raggiungere facilmente Milano, che dista due ore di aereo. Secondo la fonte l’imprenditrice si trova bene nella città italiana e l’avrebbe scelta per affrontare le cure mediche. Il giornalista ha dichiarato che molto probabilmente la famiglia stabilirà la propria residenza a Istanbul, mentre la conduttrice di MasterChef si sottoporrà alle cure a Milano, dove avrà accesso agli specialisti di cui necessita.