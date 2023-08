“Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina“. Pinuccia Della Giovanna è stata tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne e intervistata da Tag24 torna sul proprio rapporto turbolento con Tina Cipollari, con la quale in studio si è spesso scontrata al punto da decidere di lasciare il programma. Interrogata sull’eventualità che Pier Silvio Berlusconi possa decidere di investire anche il dating show di Canale 5 con la propria azione di repulisti rimuovendo Cipollari dal ruolo di opinionista, la dama replica: “Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età!”.

Quanto all’abbandono del programma Pinuccia ha commentato: “Veramente io non sono stata cacciata da nessuno! La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. E’ intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire’”.