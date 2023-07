“Penso di esserci ancora”. Dice e non dice Tina Cipollari, negli ultimi giorni al centro di voci di corridoio secondo cui il suo posto a Uomini e Donne sarebbe in bilico. Sui social ha iniziato a serpeggiare il dubbio che la nuova linea dettata da Pier Silvio Berlusconi nei confronti dei programmi e dei reality Mediaset potesse toccare anche la trasmissione di Maria De Filippi. Ospite del Pride Village di Padova, l’opinionista ha replicato: “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”, riporta Leggo.it.

Per fine agosto è atteso l’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne e i rumor parlano di una novità all’interno della trasmissione: uno spazio dedicato ai cani per sensibilizzare l’opinione pubblica sui migliori amici dell’uomo.