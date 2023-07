“Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena”. Barbara D’Urso si racconta in una lunga intervista per Hollywood Reporter definendosi un’araba fenice. Malgrado la fine del contratto con Mediaset prevista nei prossimi mesi, la conduttrice non ha intenzione di lasciarsi abbattere: “Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti. Mi è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chi sono e nessuno merita la mia tristezza”.

Quando le viene chiesto come faccia a trovare sempre la forza per reagire replica: “Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me… che brutta vita che fanno, pieni di rabbia”.

I PROGETTI FUTURI – Il suo futuro lavorativo non è ancora stato reso noto. Per ora si dedica al teatro e sogna di recitare per grandi registi: “Il mio sogno da sempre è Pedro Almodóvar o Ferzan Özpetek, li amo moltissimo. Ci sono tantissimi nuovi registi con cui mi piacerebbe tanto sperimentare e che loro sperimentassero me. Sa che il cinema ha anche un po’ la puzza sotto al naso, no? Ci vorrebbero registi coraggiosi come Pupi Avati, che è riuscito a far recitare Iva Zanicchi o Katia Ricciarelli, che magari non avreste mai immaginato in un ruolo serio o drammatico”.

BARBARA D’URSO A BALLANDO CON LE STELLE? – Quanto ai rumor che la vogliono impegnata a Ballando con le stelle si sbottona così: “Prima o poi accadrà. Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo. C’è stato anche un incontro qualche tempo fa e io ho dovuto purtroppo, per vari motivi, declinare l’invito. Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte”.