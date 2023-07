Disperazione nelle parole di Eva Riccobono. La modella non si trova in Sicilia, dov’è nata e dove si trova la sua famiglia e lei è molto preoccupata per gli incendi che a Palermo hanno devastato anche la zona collinare dov’è la sua casa: “Ho saputo dalla mia famiglia che Palermo è in una situazione disastrosa, che gli incendi non si fermano. Casa mia, dove vivono i miei, è su una collina totalmente in fiamme. Stanno evacuando le persone (…) Forse la mia casa non ce la farà, molte case sono già andate distrutte. Non ci sono abbastanza vigili del fuoco, le forze dell’ordine non ce la fanno. Io chiedo al resto dell’Italia se si può aiutare in qualche modo queste famiglie perché tutto è bruciato. Tutta Palermo. Mai come in questi giorni (…) Stanotte erano circondati dalle fiamme: si sono salvati solo perché il vento ha cambiato direzione”. E ancora: “Adesso io purtroppo non sono con la mia famiglia. Molti hanno già lasciato la casa, le hanno chiuse e stanno bagnando i terreni, ma non ce la faranno da soli. La gente sta combattendo ma molti di loro sentono totalmente abbandonati… Mia sorella da sola con il suo compagno e i vicini ha combattuto per salvare la nostra casa(…). Non è solo il cambiamento climatico. E’ l’inettitudine e la ignobilità umana”. Insomma, un lungo sfogo che trova sponda proprio nelle parole della sorella, Gessica Riccobono: “Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato. La sensazione divenuta consapevolezza che viviamo in una terra totalmente nelle mani di inetti e delinquenti. Mi fa più male la seconda, giuro. Perché la speranza non la vedo più”.

E le parole della modella Eva, dolorose e importanti, sono state prese di mira da alcuni haters che lei stessa ha ripostato in una Instagram story: “Si è svegliata dal torpore in quanto ‘io supemodella sono intoccabile’? A volte è brutto da dire ma va bene così”, “Uh bruciano anche le case dei ricchi?”. La risposta di Riccobono: “E poi c’è questa gente… E questo fa meno ridere e fa tristezza, perché ne evinci la pochezza”.