Oltre ventimila euro per festeggiare il compleanno del nipote. Non ci si stupisce più di tanto se il nonno in questione è Re Carlo III e il festeggiato il principe George, che ha compiuto 10 anni da secondo erede al trono britannico. Dicevamo, 18 mila sterline di regalo. Ma cosa gli avrà comprato nonno Carlo? Una casa di Wendy. Si tratta di una miniabitazine per bambini ispirata alla favola di Peter Pan. Mini ma non così piccola, infatti i bimbi possono entrarci (certo non a decine): nel caso di quella del principe, si tratta di una casetta di 3,5m x 1,8m, marca (lussuosa) Plankbridge. Dentro pare un cottage con tanto di stufa, divano e ovviamente vari oggetti e attualmente si trova nel giardino della tenuta di Highgrove, nel Gloucestershire. Regalare una casa di Wendy è una tradizione brittanica ma anche reale: Elisabetta II ne aveva una. Chissà se anche il ribelle Harry ne ha avuta una e soprattutto, dovesse mai tornare in Gran Bretagna, papà e fratello lo manderebbero a dormire lì? Scherziamo, va da sé.