Con tutte le polemiche che coinvolgono influencer di varia “stazza” negli ultimi giorni, ci mancava pure Ignazio Moser. L’ex gieffino e compagno di Cecilia Rodriguez è in barca con lei e alcuni amici e cosa fa? “Sciabola”. Un gesto che se già di per sé è una “cafonata pazzesca” (non vediamo in giro soldati di Napoleone), il “nostro” fa cadere il tappo in mare. “Sciabolare” sta per aprire una bottiglia con una lama. Ora, Moser, dato che qualcuno dei suoi follower gli ha fatto notare che non si buttano oggetti in mare, ha ribattuto persino un po’ piccato: “Tutti i membri onorari della lega ambiente che si stanno preoccupando per il tappo in mare, ‘il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il mare e l’ambiente'”. Bene Moser, si parlava del tappo: di cosa fatto il tappo? E poi quell’incipit “tutti membri onorari di Legambiente”: si è reso Moser conto di quanto sia importante comunicare correttamente quando si tratta di tematiche importanti come l’ambiente? Crede di dare un bel messaggio ai suoi follower con questo tono? E buttando oggetti in mare? Chissà.

