La Barbie del film che ha già battuto il record al botteghino è tra noi, più precisamente a Dubai. La Warner Bros non bada a spese per promuovere il nuovo film che ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. E adesso, dopo la moda estiva e diverse collaborazioni con importanti aziende come Crocs e Airbnb, ad essere virale è una trovata di marketing considerata “terrificante”. Cosa? Una Barbie 3D gigante nella sua scatola che è stata piazzata di fronte al monumentale Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri. Un dettaglio è stato molto commentato. Quale? Ogni pochi minuti la bambola Mattel – con indosso gli iconici occhiali bianchi e il costume da bagno a righe bianche e nere – esce dalla sua confezione, fa la sua famosa posa con la mano sui fianchi e poi rientra. La clip, come si poteva immaginare, è diventata subito virale con oltre un milione di visualizzazioni e rilanciata su diversi canali. “Se la vedessi nella vita reale penso che andrei in arresto cardiaco“, ha scritto con orrore un fan. E ancora: “Questo mi spaventerebbe se lo vedessi senza sapere che sta per uscire…”, “Questo annuncio è davvero terrificante”. Poi c’è anche chi ha fatto notare che trovate pubblicitarie del genere sono già state fatte: “Non abbiamo imparato nulla dai cartelloni pubblicitari giapponesi estremamente realistici e da quella bambola di Squid Game”.

