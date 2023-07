Un lungo applauso da parte di decine di persone radunatesi in Piazza del Popolo ha salutato la bara di Andrea Purgatori mentre lasciava la Chiesa degli artisti, a Roma. A dare l’ultimo saluto al giornalista, oltre a parenti e amici, anche tante persone che lo stimavano.

Tanti i colleghi presenti alle esequie, da Roberto Saviano e i volti noti di La7, all’editore Urbano Cairo, agli amici come Enrico Vanzina e Simona Izzo, ai parenti dei protagonisti delle sue inchieste, come Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Come per l’ingresso in chiesa, anche l’uscita del feretro è avvenuta a spalla dei vigili del fuoco. Una scelta legata all’affetto che il giornalista nutriva verso il Corpo e perché, soprattutto ad inizio carriera, come raccontato dalla famiglia, Purgatori andava alla ricerca di notizie frequentando soprattutto nelle caserme dei vigili del fuoco