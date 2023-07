Il seno della 25enne Kylie Jenner non è naturale. Lo ha detto lei stessa con l’obiettivo di dare un consiglio a chi avesse intenzione di fare lo stesso prima di avere dei figli: “Tanto per cominciare, mi pento di averlo fatto“, ha sottolineato durante l’ultima puntata del reality show The Kardashians mentre fa una riflessione sulla percezione che si ha del proprio corpo. La confessione, come si poteva immaginare, è diventata virale ed è stata ripresa subito dal Daily Mail. “Mi sono rifatta il seno prima di avere Stormi“, ha ammesso mentre chiacchierava seduta sul divano con la sua amica Anastasia “Stassie” Karanikolaou.

“È stato circa sei mesi prima di avere Stormi: non pensavo che avrei avuto un figlio a 20 anni, in quel momento i seni stavano ancora guarendo”. L’operazione è avvenuta a febbraio 2017 quando ancora aveva 19 anni. Il suo seno, come lei stessa ha dichiarato, era già perfetto: “Avevo un bellissimo seno, naturale: erano della misura giusta, erano bellissime… “. Poi il consiglio: “Suggerirei a tutte di aspettare di avere dei figli prima di farlo“.