Più di 10.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 4.4 milioni di follower su Instagram. Il suo nome è Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti. Classe 1992, è uno dei rapper più famosi attualmente in Italia. Proprio lui è il protagonista di una vicenda che risale a qualche giorno fa. Il cantante, infatti, è attualmente in giro con il suo Summer Tour: da Bergamo a Olbia, passando per Matera e Gallipoli. In una di queste date, però, è accaduto qualcosa che lo ha infastidito molto. Come riportato anche dal sito di La7, infatti, il rapper ha avuto alcune incomprensioni con gli addetti alla sicurezza, accusandoli di “dormire”. “State lavorando o cosa state facendo? Nessuno che si muove? Non state qua a guardare il cielo, per favore. Dieci della sicurezza e nessuno che si muove”, ha affermato il cantante in uno dei video pubblicati da alcuni utenti su TikTok.

Nei video si vede prima un ragazzo senza maglietta che sale sul palco e si avvicina a Sfera Ebbasta. A quel punto interviene qualcuno per allontanare il fan e, per sbaglio, viene tolto il microfono al cantante. Non solo. Un’altra ragazza, sempre su TikTok, ha spiegato che durante il concerto che si è tenuto a Francavilla al Mare lo scorso 22 luglio, una fan si sarebbe sentita male ma “la sicurezza non l’aveva vista e non faceva nulla”, ha detto lei. Da qui le parole del cantante, che poi ha chiesto rassicurazioni al proprio pubblico: “State tutti bene, raga?”. Quindi il rapper ha continuato la canzone ma ad un certo punto ha deciso di andar via, per poi tornare poco dopo.

La sicurezza è uno degli aspetti fondamentali durante i concerti, soprattutto quando ci sono così tante persone (e per lo più giovanissime). “Follia”, “Se n’è andato perché la sicurezza non svolgeva il suo lavoro”, “Sfera voleva che restasse il ragazzo. La sicurezza invece lo ha strattonato sul palco”, hanno commentato alcuni fan presenti. Non è dunque chiarissima la dinamica, ma quello che è certo è che il cantante si è lamentato per l’inefficienza, a suo dire, degli addetti alla sicurezza durante il concerto in provincia di Chieti. Non risultano dichiarazioni del cantante in merito alla vicenda.

Non è la prima volta, inoltre, che si sente parlare di una notizia del genere. A inizio mese era accaduto qualcosa di simile a Roma, ma in quel caso era stato il cantante in questione a scappare letteralmente dal palco. Parliamo di Blanco che, allo Stadio Olimpico, ad un certo punto era fuggito tra il pubblico, fino a quando un fan lo aveva fatto inciampare e il cantante era stato letteralmente circondato dalle persone presenti. Solo dopo alcuni minuti, con l’aiuto degli addetti alla sicurezza, Blanco era tornato sul palco e aveva potuto continuare il concerto.