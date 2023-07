Si è tenuto a Roma, ieri 4 luglio, il primo concerto di Blanco negli stadi italiani. Dopo il successo del Blu Celeste Tour, il cantante multiplatino è riuscito ad arrivare all’obiettivo stadi, in questo caso l’Olimpico. Non senza un certo stupore, di cui ha parlato lui stesso durante la serata: “È incredibile“, ha esordito guardando emozionato tutte le persone presenti lì per lui. Poi ha detto: “Mi sono sempre voluto sentire parte di Roma, anche se non sono di qui. Mi rappresentate. Mio padre è di Roma, per me questa città è troppo importante. Vedervi qui a spaccare tutto, mi rende felice. Siete la mia famiglia”. Quindi, ricordando il suo vecchio lavoro, molto diverso da quello di adesso, ha aggiunto: “Io lavoravo in pizzeria.. Però ci ho sempre creduto. Uscite da qui con la consapevolezza che se una cosa la volete, la ottenete. Divertitevi e riflettete. Io non sono un tipo che si mette lì e scrive, preferisco vedervi e fare anche il balbuziente tanta è l’emozione”. Ed effettivamente dev’essere stata proprio l’emozione a bloccarlo in alcuni momenti. Insomma, la dialettica non è il suo forte.

Lo è, invece, sicuramente l’energia che ha trasmesso dal primo all’ultimo momento del concerto, con il pubblico in visibilio. Vette altissime quando il cantante 20enne è letteralmente fuggito dal palco correndo nel parterre. Inizialmente non si era ben compreso cosa stesse facendo ma poi, con la scena illuminata da un occhio di bue, tutto è stato più chiaro. Una folle corsa tra il suo pubblico che, neanche a dirlo, è impazzito tanto che ad un certo punto Blanco è caduto a terra, probabilmente perché strattonato da qualcuno. Dopo qualche minuto il cantante è salito nuovamente sul palco, continuando il concerto fino alle 23:40 circa. Da “Anima Tormentata” a “Notti in bianco”, passando per “Mi fai impazzire” e il duetto con Lazza, a sorpresa sul palco dell’Olimpico. Nonostante sia a inizio carriera, Blanco non ha faticato a riempire i minuti di canzoni, con un repertorio già consolidato e coerente. Orchestra dal vivo e fuochi d’artificio hanno reso tutto più magico. La ciliegina sulla torta? Il pre-show con “Rose Rosse” di Massimo Ranieri in diffusione. Una mossa astuta ed ironica, sulla quale non c’è bisogno di aggiungere altro. Il prossimo concerto è previsto per il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.